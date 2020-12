Columbus Crew vs New England Revolution en vivo | Cómo y cuándo seguir la Final de la Conferencia Este de MLS

La final de la Conferencia Este entre Columbus Crew vs New England Revolution se jugará este domingo 6 de diciembre a las 15:00 horas del este de los Estados Unidos, en el Mapfre Stadium. Una final en la que hasta el momento presenta como favorito al equipo de Columbus, para avanzar hasta la gran final de la Major League Soccer (MLS).

El equipo de Columbus Crew, que dirige el director técnico Caleb Porte, tuvo una temporada sin igual. Sólo superado por Philadelphia y Toronto, los mismos conjuntos que ocuparon la primera y segunda casilla de la clasificación general de la MLS. La oncena de amarillo y negro terminó con registro de 12 triunfos y 5 empates luego de 23 compromisos jugados, lo que finalmente le dio un total de 41 unidades en todo el campeonato.

¿Cómo seguir en vivo / live Columbus Crew vs New England Revolution?

Fecha: domingo, 6 de diciembre de 2020

Horario: 15:00 horas del este de los Estados Unidos

Lugar: Mapfre Stadium.

Transmisión de TV en vivo: ESPN

Transmisión on line: TUDN.com

Por su parte, el New England Revolution dirigidos por el experimentado técnico Bruce Arena, se recuperó finalizando la temporada para ocupar la octava posición y meterse entre los puestos del repechaje de la Conferencia Este. A pesar de la irregularidad, New England acumuló un total de ocho celebraciones e igual número de empates para un total de 32 puntos. Sin embargo, el equipo también tiene muchos puntos a su favor.

El partido entre Columbus Crew vs New England Revolution se jugará este domingo 6 de diciembre a las 15:00 horas del centro de México, en el Mapfre Stadium. No habrá público en las gradas para este duelo.

LOS NÚMEROS: Columbus Crew vs New England Revolution

La mayor carta ofensiva del equipo amarillo y negro es el atacante estadounidenses Gyasi Zardes. El delantero de 29 años y 1.88 metros de estatura consiguió un total de 14 goles durante 23 partidos jugados en la Major League Soccer 2020. Este no fue el único resultado que aportó a la causa ofensiva, también Pedro Miguel Martins anotó otros 8 tantos con la playera de este mismo equipo.

Por su parte, la oncena de New England Revolution fue un poco más reservada para mostrar las estadísticas de su capacidad ofensiva, la cual tuvo en el delantero Adam Buksa, uno de los dos jugadores que más le aportó al club. Otro que tampoco se quedó quieto durante la pandemia fue el centrocampista Real Burbury, el mismo que finalizó la temporada regular con un total de ocho tantos.

ANTECEDENTES

La serie particular entre Columbus Crew vs New England Revolution no es tan antigua, acumulando un total de 5 duelos y la ventaja hasta el momento es para el equipo de Columbus como un total de 3 compromisos ganados y un empate. New England apenas tiene un triunfo frente a este mismo rival, el mismo se jugó el 9 de julio de 2016 y terminó con victoria de 3 goles por 1.