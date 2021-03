Columbus jugará 3 o 4 partidos en MAPFRE Stadium antes de mudarse

Columbus Crew SC espera ansiosamente su debut en el New Crew Stadium en 2021, pero primero el equipo campeón de MLS espera pasar algunas jornadas más en el MAPFRE Stadium .

"Nos estamos concentrando en principios de julio, la primera semana de julio, trabajando con la liga en el calendario", dijo Bezbatchenko a principios de esta semana, según The Columbus Dispatch. "Ya sea viernes, sábado, domingo, lunes o no, no lo sé ".