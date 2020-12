Columbus Crew espera una durísima en la Final del Este

Cuando se trata de la Final de la Conferencia Este de su equipo con el New England Revolution el domingo (3 pm ET / ABC, ESPN Deportes), el entrenador en jefe de Columbus Crew SC, Caleb Porter, no estaba dispuesto a involucrarse en la discusión sobre quién es el favorito o quién rival inferior, como sí hicieron algunos de sus colegas en la Conferencia Oeste.