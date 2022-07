Chicharito replica a Vela: "Defenderé a los de camiseta blanca a muerte"

Chicharito anotó tres goles en tres partidos frente a LAFC. "La verdad es que no estoy pensando en los goles que he hecho o no he hecho. La verdad es que mañana es una batalla importantísima, va a ser dificilísma y vamos a ir a buscar los tres puntos con este trabajo que hemos hecho en este corto plazo de 3 o 4 días que hemos tenido para recuperarnos para darle vuelta a la hoja. Creo que es un reto muy bonito, muy importante. En lo único en lo que me enfoco es en mi actitud, en la responsabilidad que tengo dentro y fuera del campo para poder darlo todo, y que mañana pueda ayudar al equipo".