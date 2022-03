'Chicharito' Hernández, obsesionado con los 3 puntos y no con los goles

" Quiero ganar. Olivier Giroud no marcó goles, no realizó disparos al arco, pero fue campeón del mundo", explicó Javier Hernández como ejemplo. " Solo quiero ganar. Este es un deporte de equipo. Soy el primer defensor y también seré el primer atacante. No quiero enviar el mensaje de que vinimos aquí para hacer solo un trabajo. El año pasado hubiera firmado haber marcado cinco goles menos y habernos metido en los Playoffs y quizás ser campeones. Nunca lo sabes".