Charlotte FC no reveló los motivos del despido de Miguel Ángel Ramírez

"No soy Harry Potter; no puedo hacer magia", agregó el 20 de mayo, tras elogiar el apoyo de la afición en el Bank of America Stadium. "Trabajo duro con lo que me dan, cierro la boca, vengo y hago mi trabajo. No puedo hacer magia. Tengo a un increíble grupo que viene a trabajar cada día y que lo da todo en el entrenamiento. Incluso después de perder 2-0 siguen luchando y luchando. No podemos hacer magia, pero lo que está en nuestro control, para mí y para ellos, podemos seguir intentando que esto ocurra, con toda nuestra energía".