Carlos Vela: “Yo quería una niña, y esperamos una niña"

El atacante mexicano y su esposa, Saioa Cañibano , dieron a conocer muy recientemente que el matrimonio esperaba a su segundo hijo, tras el nacimiento de Romeo , el primogénito de la familia. “Estoy jugando con él, tratando de ser como si fuera su hermano. No es fácil porque desde que me despierto tengo que estar listo para su ritmo”, señaló el Jugador Más Valioso de MLS en 2019, según reproduce la web Jugador Franquicia .

Durante la charla, Vela comentó cuánto disfrutó 'The Last Dance' , el documental recientemente publicado sobre la carrera de Michael Jordan , uno de sus ídolos en el baloncesto. También dio a conocer que él y algunos de sus compañeros en LAFC suelen celebrar victorias como visitantes en casinos de las ciudades norteamericanas a las que viajan.



“Cuando la gente dice que mi carrera no es exitosa porque pude haber jugado en grandes equipos, mi respuesta es que jugué en el equipo que quise, en el lugar que hice mi vida", reflexionó. "Donde conocí a mi esposa, donde llegó mi hijo. Me hizo muy feliz quedarme en San Sebastián hasta que vine a L.A., porque allá me hice hombre y me hice hombre de familia. Hubo un Carlos antes y otro después de San Sebastián”.