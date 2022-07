Carlos Vela, recargado: "Quiero ganar el Supporters' Shield y la MLS Cup"

Vela y sus compañeros disfrutan de un plantel más sólido en esta temporada. "Siempre he dicho que al final tener gente con más experiencia que puedan aportar cosas que yo no puedo ver. Al final uno o dos no pueden estar pendientes de 20. Entre más gente se sume a ese liderazgo, a esa experiencia de corregir, aportar, o simplemente ayudar a los compañeros a los que estén en un mal momento o en una mala jugada, y siempre darles para adelante, para que sigan estando bien, yo creo que en ese aspecto hemos mejorado, hemos ido hacia adelante, y yo creo que se nota".