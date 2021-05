Bob Bradley: "Carlos Vela todavía no está para jugar 90 minutos"

"En los 60 minutos que jugó el otro día, Carlos hizo algunas cosas muy buenas", expresó el entrenador Bob Bradley en una conferencia de prensa brindada este jueves. ¿Está listo el mexicano para jugar 90 minutos? No tan rápido, parece decir el técnico estadounidense en el partido del sábado como local frente a New York City FC (5 pm ET / UniMás, TUDN). "Todavía no está para 90 minutos", expresó. "Vamos a aumentar su cantidad de minutos un poco. Pero eso será definido en parte con el ritmo del juego", agregó Bradley.