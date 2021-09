"Volviendo a lo que dije en español sobre Carlos , simplemente me refería a su lesión, que es una lesión de músculo de tejido blando, que fue una recurrencia de la lesión que recibió que tuvo contra Austin el primer juego de la temporada. Nunca lo superó por completo y, por lo tanto, fue un revés decepcionante para Carlos y fue una decepción para LA FC. Y al igual que con cualquier lesión de tejido blando, hay que esperar y ver cómo se recupera y no hay un cronograma exacto para eso. No es cuestión de días, será cuestión de semanas y él está trabajando duro para volver tan pronto como sea posible”, dijo en conferencia de prensa.