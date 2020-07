Bojan Krkic: "Montréal Impact ha estado progresando desde el primer día"

Próximo a cumplir 30 años, Bojan Krkic es todo un veterano del fútbol. Tras su aparición reveladora en 2007 dentro del primer equipo del FC Barcelona hasta el día de hoy muchos equipos y muchas vivencias pasaron para el atacante catalán. El delantero y sus compañeros de Montréal Impact enfrentar el primer partido del año 'a matar o morir' de 2020: el partido de octavos de final del Torneo Especial MLS is Back de esta noche (10:30 PM ET / ESPN Deportes) ante Orlando City SC .



Las condiciones climáticas que imperan en el centro del estado de Florida han representado una dificultad agregada para muchos conjuntos participantes de MLS is Back. En ese sentido, el Impact no se llevó la parte más dura. "Estamos muy felices de no haber jugado ningún partido a las 9 de la mañana. Hace mucho calor a esa hora", explicó Bojan. "Jugamos todos nuestros partidos en la noche. Todas las condiciones son iguales para todos. Como dije antes, física y mentalmente estamos trabajando cada día para estar preparados para los partidos. Hemos estado progresando desde el primer día, y nos sentimos bien".