eMLS 2021: nuevo formato en línea con 27 clubes de la liga

La temporada comenzará en enero con la eMLS League Series One presentada por Coca-Cola, continuará en febrero con la eMLS League Two presentada por Coca-Cola y concluirá en marzo con la eMLS Cup presentada por Coca-Cola. Antes de cada League Series, los 27 clubes jugarán eliminatorias en línea. Los ocho mejores clubes clasificados llegarán a la fase eliminatoria de League Series . Una vez que concluya la League Series, los 11 mejores clubes (total de puntos) se clasificarán automáticamente a la eMLS Cup. Los 16 clubes restantes competirán en un repechaje como su última oportunidad para luchar por el puesto número 12 de la eMLS Cup. El competidor de eMLS de New York Red Bull, George Adamou, es el actual campeón de la eMLS Cup de 2020.