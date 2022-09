Austin y Montréal pueden clasificar a Playoffs este fin de semana

- Montreal gana o empata ante Columbus Crew o...

- Miami pierde o empate frente a Chicago Fire o Cincinnati cae o iguala contra San Jose o...

- New England pierde o iguala contra New York Red Bulls e Inter Miami pierde o iguala frente a Chicago Fire o...

- New England pierde o empata frente a New York Red Bulls y FC Cincinnati pierde o empata contra San Jose o...

- New England pierde o iguala contra New York Red Bulls y Orlando cae frente a Philadelphia Union o...

- New England pierde frente a New York Red Bulls y New York City FC cae frente a Charlotte FC y Orlando iguala ante Philadelphia o...

- New England iguala frente a New York Red Bulls y Orlando pierde o empata frente a Philadelphia Union o...

- New England empata frente a New York Red Bulls y New York City FC pierde o empata ante Charlotte FC o...

- FC Cincinnati pierde o iguala ante San Jose y NYCFC pierde o iguala frente a Charlotte FC o...

- FC Cincinnati pierde o iguala ante San Jose y Orlando pierde o empata ante Philadelphia