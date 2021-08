“Todo siempre pasa sobre los jugadores, el cambio de mentalidad, de actitud, siempre pasa por los jugadores, el crédito para ellos es total. Después, te diría que soy un entrenador de comunicación, que gusta poner ciertas líneas, referencias, pero soy más de comunicarme con los jugadores, ver dónde se sienten cómodos; hay cosas que no son negociables, pero hay otras que sí, hay otras que me gusta preguntar al jugador, pero no soy un dictador para nada”, externó.