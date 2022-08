Atlanta de 'Gonzo' Pineda, presionado: ganar o ganar para ir a Playoffs

La caída en casa de mitad de semana frente a New York Red Bulls y el empate como visitante frente a Columbus Crew son resultados que no sirven sobre la mesa más esperanzas. El 2-2 en el Lower.com Field fue la más acabada demostración de esfuerzo por parte de los hombres de Gonzalo Pineda, pero los tres puntos siguen siendo esquivos. Las sensaciones -a menos de dos meses para el término de la temporada regular- no son ni optimistas ni halagadoras.