    Antoine Griezmann

    Antoine Griezmann apunta al futbol de la MLS, para el próximo verano

    Orlando City será el nuevo club del futbolista francés del Atlético de Madrid, al lograr contrato por dos años.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Antoine Griezmann se vestirá de púrpura.
    Antoine Griezmann se vestirá de púrpura.
    Imagen Getty Images.

    El francés Antoine Griezmann se despedirá del Atlético de Madrid al finalizar la actual temporada de LaLiga, al llegar acuerdo por dos temporadas con el club de la MLS Orlando City.

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    El jugador viajó esta misma noche a Orlando, tras la derrota de su equipo 2-3 ante el Real Madrid, para ultimar los detalles de su traspaso a la MLS. Se espera que Griezmann arranque su carrera con Orlando en julio próximo, al término de la Copa del Mundo.

    De los primeros en dar a conocer la información fue el periodista Fabrizio Romano, quien dio algunos de los detalles de la operación e incluso Griezzmann saldrá como jugador libre del cuadro colchonero.

    El futbolista francés utilizará el número 7 en su nuevo club, el cual ha usado gran parte de su trayectoria. El exjugador de la Selección de Francia se retiró del representativo en el 2024.

    Atlético de Madrid sigue participando en los Cuartos de Final Champions League donde enfrentarán al Barcelona.

    Griezmann es el máximo goleador histórico del Atlético, con 210 tantos, aunque todavía no ha logrado ganar un título importante con el equipo dirigido por Diego Simeone.

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