Callens quiere seguir siendo símbolo de NYCFC: "Es mi segunda casa"

No pasaron demasiados días desde que New York City FC celebró el título en Portland. "No tuve mucho descanso. Estuve trabajando con los preparadores físicos, también en la alimentación, que es muy importante para que no hayan lesiones, así que lo estamos manejando bien. Estamos manejando bien las cargas. Dos semanas después del partido por las eliminatorias tuve un tiempo para despejar un poco la mente, pero ya estamos enfocados en los juegos que se vienen".