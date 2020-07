Alejandro Bedoya compartió su alegría por dar la victoria a Philadelphia Union

Alejandro Bedoya marcó el martes por la mañana en la portería rival la diferencia que permitió a Philadelphia Union quedarse con la victoria frente New York City FC , en el primer partido para ambos equipos en el Torneo Especial MLS is Back .



"No anoto a menudo, pero me alegro de que hayamos ganado por mi gol", dijo Bedoya tras el juego. " Brenden [Aaronson] hizo una gran carrera, se lo di al principio y no estoy seguro de qué sucedió exactamente, si fue una atajada o rebotó en un defensor, pero regresó a mí y tomé un toque y solo corté adentro y golpeé con mi con el pie izquierdo tan cerca y lo suficientemente fuerte como para que entrara en la esquina, así que estoy feliz por eso".