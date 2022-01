Alegría en 'Frasquito': Maxi Moralez regresará a NYCFC en 2022

“Estamos en una de las mejores ciudades del mundo. He estado aquí por algunos años ya y la gente me ha tratado de manera maravillosa, los aficionados siempre me han mostrado su afecto. Me siento afortunado por poder quedarme más tiempo en este club y en esta ciudad que se sienten como estar en casa. No veo la hora de saber qué puede conseguir este grupo en la próxima temporada. Todos queremos tener otra temporada increíble”.