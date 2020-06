Adrian Heath: "SKC y Minnesota United fueron los mejores en el arranque de MLS"

"Tuve mucho tiempo para ver a todos, y ciertamente pensé que junto con nosotros mismos, el equipo más impresionante era el Sporting ", dijo Heath en la edición más reciente del podcast de 'Behind the Loon'. “Pensé que su actuación de apertura en Vancouver fue excepcional, excepcional. Siempre sabemos que va a ser difícil contra ellos, sabemos qué esperar, su forma, 4-3-3".

Esos comentarios enmarcan el primer partido del Grupo D del Torneo Especial 'MLS is Back', cuando los líderes de la Conferencia Oeste se enfrentarán el 12 de julio (8 pm ET | ESPN, TSN) en el ESPN Wide World of Sports Complex.