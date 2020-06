'Tata' Martino aclara qué lo orilló a renunciar a la selección argentina

El Tata señaló a los clubes argentinos, quienes no estaban dispuestos a ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 , algo que lo rebasó por completo, "cuando una situación empieza a rozar tu dignidad no hay mucho para hacer o por lo cual quedarse", apuntó.

Aunque Martino no nombró a Lanús , se sabe que la decisión del 'granate' de no prestar a Lautaro Valenti para la Río 2016 detonó no solo en la renuncia del entrenador, sino en que AFA tuviera un argumento para absober a la Súperliga Argentina , que en ese momento era independiente.

"No hubo ningún motivo futbolístico que me haya llevado a tomar esa decisión. Los entrenadores no nos vamos por perder dos finales, todo lo contrario, sino que buscamos la forma de poder estar en una nueva final, cambiar el resultado del último partido y poder ganarlo. Llegar a las finales no es cuestión de todos los días, hay que hacer muchas cosas buenas", agregó duante una plática que sostuvo por zoom para la escuela de directores técnicos Nicolás Avellaneda.