"Lo tomo como una motivación, creo que toda la gente que me ha apoyado y que siempre trata de que yo crezca lo veo como una motivación, estoy muy agradecido con cada uno de ellos, pero trato de estar muy centrado, por ahí no escuchar de más, porque al final no he logrado nada, seguir trabajando para cumplir mis sueños, objetivos y metas.