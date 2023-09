Ricardo Cadena niega que esté perdida una generación por no ir a Juegos Olímpicos

“Si yo quiero estar en el Mundial 2026 porqué no comenzar desde ahora buscar dar un golpe de autoridad, a buscar conseguir la medalla y ser opción, poner un problema al profe Jimmy para ir al Mundial, no es decir es que no tengo Mundial en 2024 y no me van a poder considerar. Si fuera jugador, no doy por perdido nada y me motivaría mucho porque va a ser un Mundial que vamos a tener en casa”, indicó el estratega del Tricolor Sub-23.