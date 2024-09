Andrés Guardado, jugador del León y ex de la Selección Mexicana, no ocultó que las indisciplinas son un tema fuerte en el Tri, pero llamó a que, cuando exista un caso como este, se haga público.

Guardado se sinceró con David Faitelson para TUDN y resaltó que lo importante para el conjunto mexicano es que salgan a la luz casos como los que en su momento privaron a Carlos Vela y a Javier 'Chicharito' Hernández, todo para evitar la especulación.

Esto en alusión a lo que vive Hirving 'Chucky' Lozano, privado de la primera convocatoria de Javier Aguirre por, aparentemente, un tema de indisciplina, algo que no se ha confirmado del todo.

"Lo que yo sí pediría, y yo creo que también hubiera estado bien con los otros casos que ha habido antes, Chicharo, Vela, bueno, Vela fue más claro, ¿no? Otros casos que ha habido, lo que yo sí creo que debería de haber un poco, perderle el miedo a decir la verdad, y te quitas estas especulaciones de que no, pero es que futbolísticamente no, es que no sé qué, especularon de que porque hizo berrinche, no sé qué, por un vuelo, yo dudo que haya sido por eso, seguramente hay otras cosas.

"A lo que voy, di la verdad, oye, Chucky Lozano, jugador importante, tiene un nivel, está en Holanda, pero no viene por esto. Puede ser que estés de acuerdo o no con la razón, pero por lo menos ya lo sabes, y no se especula, y no se abre esta cosa de, ay, es que hizo esto, es que no, es que el carácter no. En ese sentido, yo sí creo que debería haber un poco más de honestidad de parte de todo mundo, para que no dejar, esto que no ayuda al ambiente de la selección", agregó.

A pesar de todo esto, Andrés Guardado fue sincero y detalló que los jugadores mexicanos se han ganado la fama de indisciplinados, si bien no es como la afición cree, ya que muchas veces a los elementos del Tri no se les "toma en cuenta", contrario a lo que se opina sobre el peso que tiene el elemento en selección.

"Creo que es más la fama que tenemos bien ganada, eso tampoco hay mucho que defender, nos hemos ganado la mala fama, pero no es como la gente piensa, miles de periodistas que en teoría saben el interno, y que, no, 'los jugadores tienen que secuestran a la selección, y que los jugadores son caprichosos y son divas', ¿divas de qué?

"O sea, o en qué momento decimos, nosotros no ponemos los horarios del entrenador, no, a nosotros ni nos toman en cuenta, además, lo que peleamos muchas veces los jugadores es que nos toman en cuenta para ciertas decisiones".

¿JAVIER AGUIRRE ES EL TÉCNICO QUE MERECE Y NECESITA LA SELECCIÓN MEXICANA?

Por otra parte, Andrés Guardado dio el visto bueno a la llegada de Javier 'Vasco' Aguirre a dirigir a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 ya que, a su juicio, esto se trata de dar resultados inmediatos, respecto a la actualidad que se vive en el Tri y la falta de logros últimamente, sobre todo después de perder Nations League y quedar fuera en Fase de Grupos de Copa América.

"No sé si sea el estilo, pero lo que sí necesitamos son resultados. y yo creo que en ese sentido Javier, con los ejemplos que tú me dices y con la reputación que él se ganó, él llegaba a los equipos y daba resultados, sea como sea, un futbol que gustaba o no gustaba, vistoso o no vistoso, pero los resultados estaban, salvaba a los equipos y de sobra, hasta llegar a una final de Copa del Rey.

"Entiendo las dudas y entiendo el decir, 'no, es que ya fracasó con selección', es su tercera etapa, pero a lo mejor para lo que necesitamos hoy puede ser el ideal", concluyó.

