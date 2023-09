Johan Vásquez siente presión por respaldar a Jaime Lozano en la Selección Mexicana

“Cada uno decide cómo manejar su carrera, no me gustaría meterme en otras carreras de mis compañeros, en lo personal me gusta competir, está en mi sangre, sé que no la he pasado bien allá, pero tampoco es como que la paso horrible. Estoy consciente de lo que me estoy jugando, he descendido dos veces y sigo consciente de que puedo descender tres o cuatro veces, pero me gusta ese tipo de vida, de retos”.