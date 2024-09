“Es para mí difícil hablar de la gente que no está, porque es una población enorme, si hablo de un jugar en específico que no esté, pues tengo que hablar de todos, por qué no está éste, éste o aquél.

“No tengo problema con nadie, llegué yo y empezamos de cero. No miro para atrás, sólo miro para adelante y por supuesto que todo mundo tiene la puerta abierta, no hay nada fuera de lo normal con nadie, lo más anormal digamos, lo de César Montes, que tendrá que abandonar la concentración ”, reafirmó el entrenador mexicano.

JAVIER AGUIRRE REVELÓ ALGUNOS TITULARES EN SU ALINEACIÓN

“Me ha sorprendido gratamente, su aplomo, ya sabía de su liderazgo natural, pero ahora está entrenado para ser líder. Me ha ayudado mucho, me ha dado óptica, tiene una escuela fantástica, como jugador y ahora como entrenador, fantástica.

“Tiene una visión de juego que me aporta y me sorprendido gratamente porque le he soltado el equipo y lo hace muy, muy bien, me da mucho gusto que esté conmigo, es un hombre de futbol, tiene cinco Mundiales fue campeón de Champions, y es mexicano, fíjate cuántas buenas virtudes tiene el hombre”, remató Javier Aguirre.