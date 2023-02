Femexfut se disculpa con Pachuca y Almada tras elección de Cocca

“A mí me avisaron hoy, por eso digo que las formas no me gustaron. Yo creo que en el momento que tomaron su decisión tenían que haber informado a todos los que participaban, porque así debe ser las cosas. Me habló Rodrigo. Me dijo que la decisión la habían tomado, había estado la votación algo dividida, creo, y que habían llegado a un consenso que iba a ser Diego Cocca.