"Hablamos con varios entrenadores, entre ellos, Roberto Martínez, ex de Bélgica, hoy con Portugal, el 31 de diciembre me habló y medijo que no podíamos esperar mucho, tenía que tomar una decisión.

"También hablé y no se pudo porque estaba adelantado en Grecia, con Matías Almeyda, me parecía un candidato bueno, me parecía bien".

¿POR QUÉ ALEJANDRO ZENDEJAS DECIDIÓ NO JUGAR CON LA SELECCIÓN MEXICANA?

La realidad es que quisimos que viniera, algo no se hizo bien o no se hizo como fuera, porque yo me acuerdo muy bien que dijeron que habían ido a América y que lo querían firmar a fuerza, esto y lo otro. Yo lo que me quedé es que había platicado con él, tenía intenciones de venir, tenía muchas ganas, no salió en la convocatoria, el 'Tata' Martino decidió por otro jugador y ya no salió en la convocatoria y cuando volvemos a platicar con él, él ya está en la duda de si viene o no viene", concluyó.