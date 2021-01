Selección de México: ¿Cuándo juega y quiénes son los próximos rivales amistosos y oficiales en 2021?

GALES VS MÉXICO La Selección de México que dirige Gerardo 'Tata' Martino , enfrentará al combinado de Gales el próximo 27 de marzo en el Cardiff City Stadium, un escenario para más de 26.000 espectadores que servirá como la primera prueba del Tri durante 2021. El amistoso está pautado para las 4 p.m. hora del Este de Estados Unidos.

Gales vs México se han enfrentado en una sola ocasión, lo hicieron durante la primera ronda del Grupo 3 del Mundial 1958 y en esa ocasión el compromiso quedó igualado 1-1. I vor Allchurch abrió el marcador para los galos al minuto 32’ y Jaime Belmonte al 89', marcó el tanto para el conjunto mexicano en el duelo que se jugó el miércoles 11 de junio de ese mismo año.

COSTA RICA VS MÉXICO

Tres días más tarde México vs Costa Rica se medirán en un escenario que hasta el momento no se ha definido. Será el segundo compromiso de preparación para los mexicanos en el 2021 y la hora pautada es a las 3 p.m. hora del este.