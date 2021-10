Sebastián Córdova admite que dentro del Tri "la competencia es dura"

Sobre la confianza que le dio el 'Tata' de ser titular en el choque ante Honduras, el jugador del América dijo: “Era un juego importante, y también es para mi importante que me él me dé la confinaza. Se la pasa hablando conmigo, pero la confianza es para todos. Sabemos que tenemos que estar al cien esté quien esté. Debo agradecerle y hacerle ver que si me pone puedo hacer la diferencia”.