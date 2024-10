Pavel Pardo, referente de la Selección Mexicana, habló de cara al Mundial 2026 y dio las claves del por qué en el futbol mexicano se ha avanzado como otros países sí.

"No sé si estamos listos, pero hay que trabajar, en México no tenemos esa paciencia, cuando llegué a la MLS sabían que el proyecto era a 10 o 15 años, ellos van preparándose, nosotros no.

"Trabajo con la Bundesliga, ellos tardaron 10 años, invirtieron 2 billones de euros en fuerzas básicas y lograron ser campeones, fue proyecto a largo plazo, nosotros vamos Mundial por Mundial, hoy parece que hay proyecto con Rafa que se queda al siguiente Mundial".

El famoso 'Bebé' Pardo lanzó en Faitelson sin Censura de TUDN sus famosos "dardos envenenados" al momento de analizar que el tema de la mentalidad es lo que no ayuda mucho al futbolista mexicano.

"Los americanos se lo creen, nosotros mismo no nos lo creemos. Nosotros no nos atrevemos, hay que decirlo pero también hacerlo… ellos están en eso porque también están de local. Cuando tú lo dices ya es un compromiso y ese tiene que estar, porque en todas las campañas apoyamos, ¿por qué no aspirar Cuartos de Final? Estamos en un Mundial en casa, en junio-julio hace calor, hay que aprovechar, juegas en casa. Lo más importantes es creernos y eso es el problema que pasa a los mexicanos que no nos la creemos".

EL PROYECTO DE JAVIER AGUIRRE Y EL PARTIDO ANTE ESTADOS UNIDOS

Pável Pardo no dejó su participación sin dar palabras de la importancia que tiene el partido amistodo de México vs. Estados Unidos este martes 15 de octubre en el Estadio Akron.

"El ganar siempre tiene que ser lo más importante… cuando eres jugador hay formas de ganar o perder, pero el cómo vas encaminado a lo que hiciste, el éxito no está en solo ganar, si tu proyecto está hacia donde vas, al futuro, me parece perfecto. Tenemos que salir con la mentalidad de ganar todos los partidos y cuando es Estados Unidos más, esa mentalidad que a mí me gustaría.

"Cuando hablamos del famoso 'Quinto Partido' hay que ganar, si metemos la mentalidad a cada jugador, en su cabeza, el 'te pones la playera de la selección y tienes que ganar', después si son las formas o no, no importa".

Acerca del regreso de Javier Aguirre, Pardo puntualizó lo bien que puede funcionar tener al Vasco, en sentido de recuperar una mística que ha caracterizado a la Selección Mexicana.

"Una de las cosas que me gustó de Javier Aguirre, es que hay que regresar algo a la gente y que se identifica, garra pasión, lucha, tenemos que regresar para que haya una conexión, es una energía positiva que debe haber y eso se transmite de la cancha para afuera e igual al revés, este nombre de Guerrero Azteca hay que demostrarlo, la gente quiere ver un equipo así.

"Tenemos que ser coherentes, honestos, ¿para qué nos alcanza, para qué estamos? Hay que hacer un equipo combativo, que cada pelota la corra, la pelee, la luche, que ponga el corazón, si eso lo logramos, podemos hacer un buen Mundial, también tienes que tener jugadores diferentes y dar esa calidad".