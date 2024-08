“No lo sé, no lo sé (si Memo Ochoa vaya a estar en la siguiente Copa del Mundo de la FIFA). Y más hoy que todavía no ha encontrado su equipo, se ve difícil, se ve muy difícil. Creo que los chicos que lo han hecho muy bien son (Luis Ángel) Malagón, Julio (González) .

“Malagón ha encontrado su nivel con América , que no es fácil el que te puedas encontrar ese nivel, es un portero que ha encontrado ese nivel en el que pocas veces se equivoca, y él lo ha hecho bastante bien.

JAVIER AGUIRRE Y RAFAEL MÁRQUEZ, LOS IDEALES PARA LA SELECCIÓN MEXICANA

“Fue una buena elección, no por esta relación que tenemos, no porque él me haya considerado en algunos Mundiales, es porque creo que Javier está capacitado para toda esta presión, todo el entorno y toda esta circunstancia que se maneja en selección.