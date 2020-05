Omar Govea piensa volver a la Liga MX para ser considerado en selección mexicana

Tras algunos años en el viejo continente, Juan Carlos Osorio lo convocó para tres juegos amistosos previo al Mundial de Rusia 2018 , sin embargo, no quedó en la lista definitiva y desde entonces no ha vuelto a vestir la camiseta de la selección mexicana , algo que le ha hecho pensar en volver a México para volver a ser tomado en cuenta.

"Fue un poquito difícil para mí darme cuenta que no estaban volteando a ver la liga (belga), aunque yo la considero de muy buen nivel, también para mí es un poco remar contra la corriente aun haciendo bien las cosas de que no te estén viendo, es algo que siempre he buscado y luchado; por esa parte si me gustaría regresar a México porque yo sé que ahí me estarían viendo", apuntó.