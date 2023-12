“Me parece que en el primer tiempo abusamos del pelotazo largo, por momentos tuvimos buena posesión, se trabajó bien cuatro días, recién desde el martes, la idea estaba clara, un rol muy ofensivo, por momentos lo encontramos, otros no, pero creo que fallamos en errores individuales.

“(Me voy con un sabor) agridulce porque se va ganando y no es posible que nos saquen un partido ganando 2-0”, dijo Omar Govea a los micrófonos de TUDN tras el partido amistoso entre México y Colombia en Estados Unidos.

“Yo no conocía el estilo de juego de Jimmy, lo había visto en la tele, pero ahora que me toca ser parte de es muy interesante, hay una buena camada de jugadores, podemos ser un equipo protagonista, ganador y poco a poco se irán puliendo esos detalles para estar arriba siempre”, recalcó Govea tras el partido de preparación rumbo a Final Four y Copa América en 2024.