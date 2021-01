Mónica Vergara se visualiza campeona del mundo con el Tri Femenil

“Para eso trabajo, visualizo que vamos a estar cargando una Copa del Mundo, que vamos a estar peleando una medalla olímpica, si no pienso así, me estoy limitando, estoy limitando todo mi entorno entonces no me puedo dar ese lujo y no me lo quiero dar, tengo que dar lo mejor, exigirme lo mejor para poderlo proyectar y espero poder merecerlo, transformarme y transformar este equipo y este proceso”, señaló en entrevista con Diana Ballinas de TUDN.