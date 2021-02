Monica Vergara ve mismo nivel entre jugadoras de Liga MX y 'europeas'

Luego de sacar un contundente triunfo ante Costa Rica , Monica Vergara , entrenadora de la Selección Mexicana Femenil , se mostró satisfecha con el rendimiento de sus jugadoras pero sobre todo tranquila, pues sabe que tiene elementos de mucha calidad tanto en la Liga MX Femenil como en el futbol europeo, pues no considera que haya diferencia en el nivel de juego.

“Es un grupo demasiado parejo, no hay diferencia entre las de Europa y la Liga. Estoy agradecida por el compromiso de las jugadoras, orgullosa de lo que pusieron en la cancha, porque apneas vamos iniciando. Me encanta el compromiso que tuvieron todas, el apoyo de las que no pude meter a la cancha, pero todas asumiendo el rol que nos corresponde”, dijo en conferencia de prensa.