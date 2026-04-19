México Miguel Herrera confiesa qué hubiera pasado si dirigía a leyendas de México en su mejor momento El exentrenador de la selección nacional sorprendió al revelar qué hubiera pasado si dirigía en su mejor momento a las leyendas de México.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Miguel Herrera confiesa que México hubiera sido campeón del mundo por este motivo

Miguel Herrera dirigió a México en el partido de leyendas ante Brasil disputado en el Estadio Banorte, en un juego donde el equipo tricolor se erigió como el ganador del cotejo amistoso y al finalizar el cotejo, el estratega hizo una confesión.

Y es que aseguró que de haberle tocado dirigir a la generación de leyendas de México en su mejor momento habrían sido campeones del mundo.

PUBLICIDAD

"Imáginate, si estos jugadores me hubiera tocado dirigirlos en su mejor momento, campeones del mundo seguro", expresó el Piojo Herrera en palabras para Gibrán Araige de TUDN.

Respecto al partido, Herrera consideró que el equipo mexicano hizo un buen juego y resaltó el merecimiento que tienen los jugadores de recibir homenajes como estos por lo que hicieron en su etapa profesional.

"Lo hicieron muy bien. Era para divertirse y se lo merecen este tipo de homenajes porque son leyendas del futbol, en sus clubes en selección mexicana dieron grandes cosas", aseguró Herrera

MIGUEL HERRERA CUMPLE EL SUEÑO DE ANDRÉS VACA

Por otra parte, el Piojo Herrera recordó que cumplió el sueño del comentarista de TUDN, Andrés Vaca, quien hizo la petición de ver juntos a Cuauhtémoc Blanco y Adolfo Bautista.

"Vaca, cumplí tu sueño. Poner a Cuauhtémoc y Bofo juntos", expresó el Piojo quien destacó que "terminamos con cinco arriba".