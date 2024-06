Horario y dónde ver el partido amistoso México vs. Canadá femenil

Cuándo es Canadá femenil vs. México femenil: se juega el sábado 1 de junio del 2024 en el Estadio Saputo de Montreal.

A qué hora es el Canadá femenil vs. México femenil: El encuentro se celebrará a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.