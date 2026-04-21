México (F) México Femenil enfrentará a Haití por la clasificación al Mundial Brasil 2027 La Selección Mexicana Femenil también busca el boleto a Los Angeles 2028 en el Campeonato Concacaf W.

Video México Femenil enfrentará a Haití por el boleto al Mundial Brasil 2027

La Selección Mexicana Femenil de Pedro López enfrentará a Haití en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W que se celebrará en Texas en noviembre próximo.

México jugará contra Haití el próximo 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium en busca del boleto al Mundial Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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México se clasificó a los Cuartos de Final gracias a su actuación en las Clasificatorias de la Concacaf W donde lideró el Grupo A con paso perfecto de 12 puntos y 36 goles a favor tras vencer a Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes y Santa Lucía.

¿Cuántos equipos califican al Mundial Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028?

El Campeonato Concacaf W otorgará cuatro boletos al Mundial Brasil 2027, es decir, las selecciones que clasifiquen a Semifinales.

Mientras que los equipos que lleguen a la Final y el ganador del partido por el tercer lugar del torneo participarán en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

En caso de Estados Unidos, quien ya está clasificado como país anfitrión, finalice entre los tres primeros lugares, el último cupo olímpico pasará al cuarto puesto.

Los partidos de Cuartos de Final y Semifinales del Campeonato Concacaf W se jugarán en el Texas Health Mansfield Stadium, mientras que la Final y el duelo por el tercer lugar se celebrarán en el Shell Energy Stadium de Houston.

Partidos de Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W