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    México Femenil aplasta a Puerto Rico y avanza a la fase final del Premundial

    La Selección Mexicana Femenil logró el objetivo de avanzar como primeras de grupo y ahora buscarán en la fase final del premundial su clasificación.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video ¡Una manita para México! Charlyn Corral marca un golazo de tijerita

    La selección de México Femenil se impuso por goleada de 6-0 a Puerto Rico en su último partido de la fase preliminar del Premundial y alcanzaron el objetivo de clasificar a la fase final por lo que ahora se ponen a un paso de lograr su clasificación al Mundial de Brasil 2027.

    Desde los primeros minutos México se puso al frente con un gol de Alexia Delgado al 11 y a partir de ahí fueron controlando el partido y asegurando la victoria con más goles. En el minuto 32 llegó un autogol y en el 39 Scarlett Camberos marcó el tercer tanto con el que se fueron tranquilas al descanso.

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    En la segunda parte, al minuto 59 Kiana Palacios se hizo presente en el marcador y al 63' Charlyn Corral anotó el quinto. La propia Corral consiguió su doblete para poner cifras definitivas.

    ¿QUÉ SIGUE PARA MÉXICO FEMENIL?

    Ahora la Selección Mexicana Femenil avanza como líder de grupo a la fase final del Premundial en donde enfrentarán una eliminatoria a partido único comenzando desde cuartos de final.

    Las cuatro selecciones que avancen a las semifinales clasificarán a la Copa del Mundo de Brasil 2027. En tanto que las que no lo logren buscarán llegar al repechaje.

    Por otra parte, las finalistas del torneo asegurarán su pase a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 , por lo que el camino de México aún es largo.

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