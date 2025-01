Andrés Vaca fue directo en pensar que Raúl 'Tala' Rangel que fue convocado a Selección Mexicana para amistosos en Sudamérica, puede robarle el puesto de número en la portería a Memo Ochoa.

El narrador de TUDN, consideró que Ochoa no debería ser tomado en cuenta ya por la falta de actividad que ha tenido en los últimos meses.

Publicidad

"Para mí si Tala sigue creciendo podría ser el portero número 2, para mí Ochoa no debería de ser ni si quiera convocado, entiendo que hay personas que creen que sí, yo he dicho con mucho respeto que no, por tanto al Tala lo pondría como dos", dijo Vaca.

Para Gibran Araige de TUDN, de igual forma ve a Luis Malagón como el número uno de cara al Mundial 2026 y que 'Tala' Rangel le puede robar ese puesto de dos a Ochoa, aunque duda que Memo pueda ser tomado en cuenta como el tres.

"Yo creo que hoy sigue siendo el tres, pero me parece que será cuestión de tiempo para que rebase a Ochoa, que no la está pasando nada bien en Portugal, no está teniendo la actividad que él hubiera esperado.

"En selección si había un poco de duda a fin de año, el juego ante Honduras despejó cualquier duda, Malagón está en mejor nivel, de aquí al Mundial a Malagón no lo van a quitar de uno, como dos vamos a ver si llega a 'Tala' Rangel y para tres a ver si no aparece alguno más porque no sé si le de a Ochoa para llegar con ritmo y en actividad a la Copa del Mundo.

Cabe resaltar que Memo Ochoa después de la Fecha FIFA tuvo una lesión que lo ha dejado fuera de las convocatorias del AVS de Portugal, por lo que hay otros porteros que poco a poco levantan la manos.

Otros arqueros con opción de llegar a la Selección Mexicana son Alex Padilla, ahora de Pumas; Julio González que había sido considerado varios partidos, además de otros cancerberos como Fernando Tapia, José Antonio Rodríguez y Carlos Acevedo

Video Marc Crosas explota por estos partidos de la Selección Mexicana El analista de TUDN considera que compromisos del Tri fuera de Fecha FIFA por las repercusiones que causará a la Liga MX. "Esto es apagar fuegos". 2:15 mins