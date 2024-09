Zamogilny aplaudió en Línea de 4 la decisión de Memo Ochoa para permanecer en Europa y no irse por la fácil de jugar en la MLS y tener una vida más cómoda con un mejor salario.

"Por eso toma mucho valor el hecho de que siga allá, porque es muy fácil agarrar a la familia, irte a Estados Unidos, una buena ciudad, establecerte, pero creo que allá no tendría chance de estar en Selección", sentenció el Ruso un día después de que Héctor Herrera externara cierta molestia por el 'ningueno' del Tri hacia los mexicanos que juegan en la liga estadounidense .

"(En Portugal) me parece que la llama sigue viva, seguiría viva, dependerá de él, de su rendimiento, pero no es lo mismo decir, ‘estoy jugando en Europa’, en la liga que le pongas, de estas cinco o seis ligas importantes, a ‘estoy jugando en un equipo para pelear en la parte baja en México o en la MLS’.

"Con Memo activo se transforma en un competidor más, está Julio (González) que no está siendo convocado, ¿por qué no lo convocaron? Quieren ver jóvenes, va Padilla. Entonces sí está abierta la baraja y Memo compitiendo en un equipo en Europa no puede ser descartado".