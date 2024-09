Héctor Herrera se pregunta por qué no fue tomado en cuenta para la convocatoria a pesar de que ya se encuentra recuperado de su lesión.

"No sé por qué no somos tomados en cuenta de la misma manera que si estuviéramos en México, últimamente está demostrado que las ligas (MLS y Liga MX) están al mismo nivel o tal vez estemos un 'pelín' arriba de la liga mexicana.

"Yo creo que la liga (MLS) está pasando por un buen momento y crecimiento, no sé si levantando la mano, pero preparándome por si en un momento llega la oportunidad o creen que puedo aportarles en algo. El año pasado estuve en un gran momento, este año me costó por la operación, pero ahora me siento bien de nuevo", comentó HH para ESPN.