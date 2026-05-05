México 2026 Luis Hernández acepta que la Selección Mexicana no convence, pero cree que los apoyarán De cara al Mundial 2026, el exdelantero de la Selección Mexicana considera que Aguirre tiene un gran reto y que los jugadores deben convencer futbolísticamente.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Luis Hernández asegura que jugadores de la Selección Mexicana no convencen a la afición

El exdelantero de la Selección Mexicana, Luis 'Matador' Hernández, quien destacara en el Mundial de Francia 1998, aceptó que la nueva generación de futbolistas no han logrado convencer futbolísticamente, que es a su consideración lo único que les falta.

"No han podido los chavos convencer futbolísticamente, nada más y Javier tiene un gran reto, hoy si no es el Mundial en el cual convenza a estos chavos, sin duda alguna me imagino que deben tener la conciencia de tener un buen Mundial, pero al final no basta con el querer", dijo el exdelantero en entrevista con el reportero de TUDN Alex de la Rosa.

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Pese a esto, Luis Hernández cree que al final la afición se volcará en apoyo a México dejando atrás esa sensación de un distanciamiento o descontento entre ambas partes.

"Va a estar. Eso definitivamente lo ha demostrado siempre cuando va a Estados Unidos o viene, siempre hay esos mexicanos con esa felicidad de ver a su selección, indudablemente va a ser una gran fiesta. La cancha maravillosa y creo que la afición va a responder, ahora quienes deben responder son los muchachos", expresó.

FRANCIA 1998 EL MEJOR RECUERDO PARA EL 'MATADOR' HERNÁNDEZ

Respecto a su mejor recuerdo en Mundiales, Luis Hernández no dudó en que Francia 1998 es el mejor para él. Fue ahí donde brilló, pues en 2002 jugó poco y no en el mismo nivel.