Marco Fabián ve su futuro: “Donde pueda ser feliz”

“Soy una persona aventurera, que me gusta seguir conociendo, explorando y dejar huella en diferentes países a nivel mundial. Se habla mucho de lo económico, que es importante vamos a ser sinceros, pero también el futbol es importante y creo que hoy día, a mi edad, con lo que he vivido aprendido y todo, mi vida personal donde pueda ser feliz, pueda tener tranquilidad y paz y jugar al futbol disfrutar estos momentos”, expresó.

“No me pueden evaluar en 4 partidos y no quieren prorrogar contratos. Se quieren organizar con más tiempo, me piden que me quede y que después puede que haya un contrato, pero ellos están hablando de septiembre u octubre porque ellos regresan a la Liga en julio 5 y después, la otra liga y la Champions y la Copa se reanudan en cctubre o noviembre.