El exjugador y analista, argumentó que para el tipo de juego que encarará la Selección Mexicana , en la que debe proponer y no tanto aguardar, Edson no es el ideal para estar en el mediocampo este martes en Toluca.

"A mí me sigue preocupando el centro del campo, porque sabemos de la importancia... Edson es el mejor futbolista que tenemos, pero no para jugar en un plan de partido en la que se encuentra México, en la que tú vas a ser el que lleve la iniciativa, porque es un futbolista que en el centro del campo no se perfila tan bien, no te da fluidez, no te circulación como otros".