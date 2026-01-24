Mundial 2026 Luis Romo deja un mensaje a los jóvenes de Chivas de no jugar el Mundial 2026 El mediocampista Rojiblanco destacó este encuentro ante Bolivia, “aquí te ganas un lugar”.

La Selección Mexicana disputará su segundo encuentro de preparación de cara al Mundial 2026 ante Bolivia, para después retomar el Clausura 2026 de la Liga MX.

Sobre este tema, Luis Romo habló tras el entrenamiento de este día y habló del sueño que todos tienen de jugar una Copa del Mundo.

“Siempre hay que verlo como un sueño posible, muchas veces no dimensionas lo que es estar en selección, a estos partidos les bajamos el mérito, pero aquí te ganas la oportunidad, te ganas el lugar y hay que verlo así siempre”.

Además, el mediocampista mandó un mensaje a los jugadores jóvenes de Chivas que están en el Tri, porque tienen una doble responsabilidad, pelear por el sueño mundialista y si no se logra, regresar al club para disputar una hipotética liguilla en la Liga MX.

“Justo lo hablé en una conferencia con Chivas, hay que trabajar a tope, que todos lo vean como una oportunidad para subirse al Mundial y más que nada los jóvenes que están en Chivas, que lo trabajen, que peleen por estar acá, porque si se va alguno tienen que estar listos para la Liguilla”.

La Selección Mexicana regresará el mismo domingo a México para que todos los seleccionados estén en sus clubes para la reanudación del Clausura 2026 con la Jornada 4.