"El primer interinato fue en el 91, renunció Manuel Lapuente. Después sí me dolió porque tenía el derecho porque me dieron la Olímpica, ganamos los Panamericanos, el Preolímpico, Toulon, el oro olímpico en Wembley, sentía que tenía derecho de dirigir a la selección mayor.

"Cuando sale Chepo le digo 'me voy contigo', pero tampoco podíamos dejar a la selección botada y cometo el error de dirigir ante Estados Unidos tres días después, perdimos 2-0, fue un error, tenía que esperar un mejor momento, me quemaron en ese juego donde las situaciones eran adversas, fue una cuestión de responsabilidad".

"Sentí que era una posibilidad, estuvimos hasta las 3am discutiendo con Justino Compéan, Chepo me dijo dirige, se dio ese partido en Columbus, me quedo con la frustración y las ganas, me sentí como pez en el agua dirigiendo selecciones, me gustaba eso, me sentía capaz para elegir bien y dar una idea futbolística al equipo".