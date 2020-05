No fue el gol que causó el más grande dolor en Alemania 2006 , pero bien pudo cambiar el destino de aquel partido de Octavos de Final en el Zentralstadin de Leipzig .

El hoy analista de TUDN reveló la indicación que tanto Borgetti como Rafa Márquez le dieron y que de no seguir, pudo haber evitado ese gol.

“En todos los entrenamientos yo iba a primer poste por donde fue el gol, en ese tiro de esquina me paro en el primer poste, y Rafa y Borgetti me dicen: ‘Kikín, salté de tu zona, hay un hombre atrás’ y yo les dije: ‘no, es mi zona, me corresponde’, yo iba solo, libre a primer palo.