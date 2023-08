Julián Quiñones jugará para la Selección Mexicana y solo esperan carta

"A Carlos lo conozco, se merece una llamada decirle 'a ver, al puerta de la selección está abierta a todos', después hay que entender la situación de cada jugador, no se trata de convencer, cuando un jugador no quiere venir, no quiere venir y si el jugador pasa por un buen momento, quiere venir y el entrenador decide llamarlo, la selección es de todos", agregó.